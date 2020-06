Amateurfotografen leggen ‘verborgen parels’ vast Kristof Pieters

15 juni 2020

13u44 2 Temse Raf Weymans, Leo Moortgat en Laura Van Raemdonck zijn de laureaten geworden van de fotowedstrijd ‘Verborgen Parels’ van Toerisme Temse.

Toerisme Temse organiseerde dit jaar voor de tweede maal een toeristische fotowedstrijd onder het motto ‘Temse door het oog van de fotograaf’. Dit jaar luidde het thema ‘Verborgen Parels’. Het was de bedoeling de prijsuitreiking te laten plaatsvinden bij de opening van het toeristisch seizoen, maar door de coronacrisis werd de prijsuitreiking in beperkte kring gehouden in AC De Zaat.

Voor de wedstrijd werden 111 inzendingen ontvangen. De jury werd voorgezeten door Lucille Feremans, internationale autoriteit inzake fotografie. Burgemeester Luc De Ryck en voorzitter Rita Heerwegh reikten de prijzen uit. Elke laureaat ontving boeken, streekproducten en een diploma.

Kasteeldomein

De bekroonde foto’s zijn van Raf Weymans (de toegangspoort tot het Scheldepark, een restant van het voormalige kasteeldomein van Janssens de Varebeke), Leo Moortgat (een arenavormige constructie in de Roomkouter in Steendorp) en Laura Van Raemdonck (vissershuisjes in de Schauselbroekpolder). Ook 14 genomineerden ontvingen een diploma en streekproducten.