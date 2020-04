Al enkele dagen geen nieuwe overlijdens meer in woonzorgcentrum De Reiger Kristof Pieters

21 april 2020

18u09 7 Temse Het aantal overlijdens in het woonzorgcentrum De Reiger in Temse lijkt gestabiliseerd. Er zijn intussen 21 overlijdens als gevolg van het coronavirus maar dat cijfer is wel niet meer veranderd sinds vorige week donderdag. In het woonzorgcentrum ’t Blauwhof werden twee overlijdens genoteerd door Covid19.

De Reiger is één van de woonzorgcentra die zwaar getroffen werden door een uitbraak van het coronavirus. De eerste en tweede verdieping van het rusthuis zitten al even in quarantaine omdat quasi alle bewoners besmet zijn geraakt. Het aantal overlijdens lijkt nu dus gelukkig gestabiliseerd.

Het gemeentebestuur van Temse heeft intussen ook beslist om net als veel andere gemeenten in Vlaanderen mondmaskers te verdelen onder de bevolking. “We gaan dit echter niet op eigen houtje doen”, zegt burgemeester Luc De Ryck. “Het is de bedoeling om vanuit het Waasland een gezamenlijke aankoop te doen. De regie daarvan zal gebeuren vanuit Sint-Niklaas.”