Agressieve man verwondt drie politieagenten aan commissariaat, één agent week arbeidsongeschikt Joris Vergauwen

02 augustus 2020

13u01 4 Temse Een agressieve man heeft zaterdagavond heel wat tumult veroorzaakt aan het politiecommissariaat in Temse. Na een aantal waarschuwingen besliste de politie om hem aan te houden, waarbij drie agenten lichtgewond raakten. Eén van hen is een week arbeidsongeschikt.

Zaterdagavond rond 20.30 uur stapte een man het commissariaat binnen van de politiezone Kruibeke-Temse, in de Nagelheetmakerslaan in Temse. De man bleek enorm opgefokt en stelde zich verbaal agressief op aan het onthaal. Hij werd aangemaand om het politiebureau te verlaten en terug te keren als hij kalmer was. Na het uiten van allerhande verwijten en smadelijke uitspraken verliet hij het commissariaat. Iets later troffen agenten hem aan in een voertuig op de parking van de politie achter het commissariaat, waar dus alleen dienstvoertuigen van de politie mogen parkeren. Hij werd hierop aangesproken. De man werd opnieuw verbaal agressief en stapte uit. Onder het uiten van een reeks bedreigingen kwam hij dichter bij de politieagenten dan de afstandsregels voorschrijven. Intussen waren er al zes collega’s toegesneld om de inspecteurs bij te staan.

De man stapte opnieuw in zijn voertuig, maar bleef roepen naar de agenten. Omdat hij de openbare orde verstoorde, beslist de politie om hem aan te houden. De man gedroeg zich daarbij weerspannig en stampte in de richting van de inspecteurs. Uiteindelijk raakten drie agenten lichtgewond, waarvan één inspecteur een arbeidsongeschiktheid opliep van een week.

De man belandde in de cel, maar hij bleef er schreeuwen en bracht ook beschadigingen aan in de cel. De verdachte vroeg vervolgens een ziekenwagen, om dan geen verzorging te wensen eenmaal de ziekenwagen was gearriveerd. Heel de nacht bleef de man onrustig in de cel.