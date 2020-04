Afscheidsfeest in coronastijl voor turnjuf Winny (62): “Later doen we het nog eens over met alle Hollebekertjes” Kristof Pieters

30 april 2020

15u18 0 Temse Ze had zich haar laatste werkdag na veertig dienstjaren wel even anders voorgesteld. Turnleerkracht Winny Weyn (62) gaat op 1 mei op pensioen maar door het coronavirus moest een kruis worden getrokken over het grote afscheidsfeest. Enkele collega’s staken echter alsnog een passend eerbetoon in elkaar als verrassing. “Ik heb mijn job altijd enorm graag gedaan maar fysiek is het tijd om een punt achter de carrière te zetten”, lacht juf Winny. “Het is alleen jammer dat ik die laatste dans met de hele school moet laten vallen.”

Juf Winny is een gezicht dat voor altijd verbonden zal blijven aan de Hollebeekschool in Temse. Maar liefst veertig jaar lang was ze er actief als turnleerkracht. “Ik was de eerste turnjuf in de gemeente”, blikt ze terug. “Het vak bestond ervoor nog niet. Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan maar ik voel nu wel dat het tijd wordt om te stoppen. Ik heb intussen al een abonnement bij de osteopaat. Langer dan 1 mei aan de slag blijven, ging trouwens niet in het stelsel waar ik onder val. Dan zou namelijk mijn pensioen krimpen in plaats van groter worden. De keuze is dan snel gemaakt. Ik ben enorm graag turnleerkracht maar fysiek kan je dit niet blijven rekken. Het sociaal contact, zowel met de kinderen als met de collega’s, ga ik het meest missen.”

Bucketlist

Haar afscheid op 1 mei was al lang gepland, nog voor de uitbraak van het coronavirus. “Normaal gezien zou ik een heel schooljaar mijn afscheid vieren”, lacht ze. “Ik ging alleen nog de dingen doen die ik zelf graag doe en wat de kinderen plezant vinden. Mijn buckeklist zal ik jammer genoeg niet meer volledig kunnen afvinken. Het meest spijt heb ik wel dat het afscheidsfeest in het water is gevallen. Ik had gepland om een dansje aan te leren aan de hele school. Nu heb ik dat dansje enkel gedaan met de collega’s, met respect voor de sociale afstand uiteraard.”

Geen contact met kleinkinderen

Ook tijdens de coronacrisis bleef juf Winny op de afspraak om mee in te staan voor de opvang op school. Met haar 62 jaar zit ze al iets dichter bij de risicogroep maar schrik heeft ze nooit gehad. “Ik heb het vooraf goed besproken met mijn schoondochter die in de zorg werkt. Mits de nodige voorzorgsmaatregelen en afstand houden, is het risico beperkt. Met kinderen is het natuurlijk niet altijd makkelijk om die afstand te bewaren maar ze begrijpen het wel en respecteren ook opvallend goed de regels. Het is alleen wat bizar dat ik geen contact heb met mijn eigen kleinkinderen en tegelijk wel de kinderen op school moest opvangen. De kleinkinderen zie ik aan de overkant van de straat als ze langs komen fietsen en dan bellen we. Het zijn echt wel vreemde tijden, maar we passen ons zo goed als mogelijk aan.”

Verrassingsfeest

Winny had eigenlijk niet meer gerekend op een feestje maar de directie en enkele collega’s wisten haar toch nog te verrassen op de laatste werkdag. Met de leerlingen in de opvang werden een groot spandoek en enkele knutselwerkjes gemaakt. “We konden onze turnjuf niet zomaar laten vertrekken”, zegt directeur Caroline De Vriendt. “Het is een afscheidsfeestje geworden op coronawijze maar ooit doen we dit feest zeker nog eens over met alle Hollebekertjes!”

Daar sluit juf Winny zich volmondig bij aan. “Het is trouwens geen definitief afscheid want na 15 mei zal ik nog één dag in de week bijspringen in de klas. Met alle coronamaatregelen kunnen ze alle hulp gebruiken. Eind juni is het wel gedaan maar ik zal zeker af en toe nog wel eens langskomen op school!”