Afscheid van CVO Temse en klinken op toekomst CVO Focus JVS

09 juli 2019

16u08 0 Temse Het begin van de vakantie betekende tegelijk het einde van het CVO Temse. Drie centra voor volwassenenonderwijs uit de regio fusioneren tot CVO Focus.

CVO Focus is de fusie van CVO Temse, CVO Leerstad (Lokeren, Hamme, Dendermonde, Lebbeke, Wetteren) en CVO Janitor (Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas). In Temse is er afscheid genomen van het CVO en meteen ook geklonken op de toekomst van het nieuwe samenwerkingsverband.

Historiek

Van 1882 tot 1957 bestond in Temse een ‘Adultenschool’, een handelsschool voor volwassenen. Op initiatief van schepen van Onderwijs Fernand Schuerman startte het gemeentebestuur in het schooljaar 1958-1959 met een moderne handelsschool. De school evolueerde met haar tijd mee, breidde haar cursusaanbod uit en bereikte geleidelijk meer dan 2.000 cursisten per jaar. Een mijlpaal was de introductie van de computer in 1983-1984, onder impuls van toenmalig schepen van Onderwijs Luc De Ryck (CD&V), de huidige burgemeester. De laatste jaren worden de volgende vakken gegeven: Informatica, Nederlands tweede taal, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Fotografie en Vrachtwagenchauffeur.