Afscheid van bijzondere vroedvrouw: zuster Edelburga overleden op 97-jarige leeftijd Kristof Pieters

24 februari 2020

14u33 0 Temse Op een zucht van haar 98ste verjaardag is Leontina Heirbaut, alias Zuster Edelburga, overleden. Van 1963 tot 1971 was zij hoofd van de materniteit in Temse waar zij honderden kinderen mee op de wereld bracht.

Zuster Edelburga, geboren in Sint-Niklaas op 2 maart 1922, was lid van de Orde van de Maria-Zusters van Franciscus (Maricollen). In 1950 behaalde ze aan het St.-Vincentiusinstituut in Antwerpen het diploma van vroedvrouw. Ze werkte achtereenvolgens in Schoten en Sint-Gillis-Waas en van 1963 tot 1971 was ze hoofd van de kraaminrichting in Temse. Daarna verbleef zij in Kontich, waar ze actief bleef in de verpleging. In 1980 werd zij kloosteroverste.

In 2013, 90 jaar oud, was ze nog eregast op een reünie van haar voormalige personeelsleden. Het initiatief kwam van een echtpaar uit Tielrode, waarvan de echtgenote in 1968 bij de geboorte van een zoon gered werd door de zuster. “Zuster Edelburga was bekend voor haar deskundigheid”, herinnert burgemeester Luc De Ryck zich. “Zij redde meerdere mensenlevens.”