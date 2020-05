Actiecomité vreest dat Groenpool Tielrode deur op kier zet voor 300 extra woningen Kristof Pieters

19u00 0 Tielrode Het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’ reageert positief op de studie ‘Groenpool Tielrode’. Het actiecomité vreest echter dat dit ook de deur op een kier zet om de gewraakte grote verkaveling op de Roomacker-helling te realiseren. En dat is voor het burgerinitiatief geen optie.

Het actiecomité vindt dat men beter ook meteen de bedreigde Roomackers omzet van woon- naar natuurzone en dit gebied in één beweging samen met de Durmetuin te koop aanbiedt aan het Vlaams gewest. Het comité voelt zich in haar eisen gesteund door meer dan 1.300 handtekeningen van mensen uit Tielrode en directe omgeving. “De studie ‘Groenpool Tielrode’ is een uitdagend startplan om één van de laatste groene corridors tussen de Wase cuesta en het rivierenlandschap te herstellen”, zegt Ruth Vermeire. “Het doet dromen van een veel ruimer natuurpark. Het college wil dit plan nu gebruiken als onderbouw voor de subsidieaanvraag voor de aankoop van de Durmetuin. We stellen als actiecomité nu voor om ook het Roomacker-woongebied en de twee andere woonzones (het zogenaamde ‘Berkenbosjes-gebied en de hele voormalige AMT-steenbakkerijzone) mee in het subsidiedossier op te nemen.”

Wat destijds kon voor de Durmetuin, zou volgens het comité ook moeten kunnen voor de andere woonzones. “Het college blijft echter hardnekkig vasthouden aan de 300 extra woningen. Dat zou betekenen dat de bevolking van Tielrode in één klap met maar liefst 15 tot 20% zou groeien. Dat zal een domper zetten op de natuurontwikkeling die de Groenpool-studie vooropstelt en op de leefbaarheid van het dorp dat momenteel een kleine 4.000 inwoners telt.”

Red de Roomacker vreest dat de verkavelaar eerstdaags een nieuwe verkavelingsaanvraag zal indienen en dat het immobedrijf een aantal elementen uit de studie zal misbruiken door de in de nieuwe studie besproken problemen inzake afwatering en mobiliteitsoverlast te beschouwen als ‘opgelost’. “We vrezen ook dat het college de bevolking wil paaien met de aankoop van de Durmetuin.”

Red de Roomacker zal haar standpunt bezorgen aan studiebureau Omgeving, aan het gemeentebestuur van Temse, aan Vlaamse minister Zuhal Demir (bevoegd voor bos en natuur), aan het provinciebestuur en aan de Vlaamse Bouwmeester. “We blijven alert en zelfs in coronatijden zijn we bereid om actie te voeren indien nodig”, klinkt het nog.