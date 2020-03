AC De Zaat en Sociaal Huis blijven open, alle carnavalsactiviteiten zijn opgeschort Kristof Pieters

13 maart 2020

18u37 2 Temse Het heeft even op zich laten wachten maar nu heeft ook de gemeente Temse richtlijnen uitgevaardigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd, indoor en outdoor, ongeacht hun omvang en/of ze openbaar of privé zijn. Dit betekent dus ook dat alle carnavalsactiviteiten voor dit weekend afgelast worden. AC De Zaat en het Sociaal Huis houden wel de deuren open.

Dit weekend stond normaal gezien volledig in het teken van carnaval. Burgemeester Luc De Ryck heeft echter beslist dat alle activiteiten in dit kader worden afgelast. Het gaat niet alleen om de stoet maar ook de fuif in het JOC deze avond. Zalen die via de gemeente of het OCMW zijn gereserveerd worden geannuleerd en niet aangerekend. Inbreuken op de verplichte sluiting van restaurants en cafés kunnen bestraft worden met een GAS-boete.

Wie niet dringend in Administratief Centrum De Zaat, het OCMW en het politiekantoor moet zijn, wordt gevraagd om zijn/haar bezoek uit te stellen maar al deze diensten blijven wel open. Dit geldt ook voor het toeristisch kantoor en de buitenschoolse kinderopvang. Ook andere kinderopvangplaatsen en crèches mogen open blijven. Het poetspersoneel van de gemeentelijke gebouwen zal extra aandacht besteden aan de schoonmaak van deurklinken, liftdrukknoppen e.d. Er komen ook flacons met ontsmettingsgel ter beschikking aan de loketten. Aan de bezoekers kan gevraagd worden om met bankkaart te betalen i.p.v. contant en afstand te houden tegenover elkaar en de loketmedewerker.

De bibliotheek, zaal Roxy, de exporuimten, de polyvalente zalen, de sporthallen en -openluchtcentrum, de teken- en muziekacademie, het JOC en het VITA Scheldebad (inclusief de cafetaria) sluiten wel de deuren. Eerder werd ook al beslist dat alle woonzorgcentra, dienstencentrum ’t Achterpoortje en buurthuis Den Boodt gesloten worden.

Het is nog niet beslist of de gemeenteraad- en commissievergaderingen kunnen plaatsvinden. De wel of niet afgelasting wordt maandag op het college besproken.

Sportkampen en SPeGT in paasvakantie worden tot nader order niet afgelast