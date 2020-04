Aantal overlijdens in woonzorgcentrum De Reiger opgelopen tot 20, burgemeester roept op tot meer verantwoordelijkheidszin Kristof Pieters

13 april 2020

18u02 20 Temse Het aantal overlijdens in woonzorgcentrum De Reiger in Temse is het voorbije Paasweekend verder opgelopen. Er zijn nu al 20 bewoners aan het coronavirus overleden. Ook in het woonzorgcentrum ’t Blauwhof in Steendorp is een eerste overlijden genoteerd. Burgemeester Luc De Ryck roept op tot meer verantwoordelijkheidsbesef. “Sommige inwoners blijven immers spelen met hun eigen leven en dat van anderen”, klinkt het.

De Reiger is één van de zwaarst getroffen woonzorgcentra in de regio en met de nieuwe cijfers zelfs in Vlaanderen. De teller is op enkele dagen tijd opgelopen van 13 naar 20 overlijdens. De eerste en de tweede verdieping zijn nu volledig in quarantaine. De kans is dus reëel dat de tol de komende dagen nog zwaarder zal worden.

32 inbreuken tegen coronarichtlijnen

Het is dan ook om die reden dat burgemeester Luc De Ryck nog eens een oproep doet om de richtlijnen na te leven. Het Paasweekend met zijn zomers lenteweertje zorgde - zoals elders - ook in Temse voor flink wat volk op straat. De politie was zowel zaterdag als zondag met 4 ploegen (per fiets, motard en auto) op pad om de opvolging van de coronaregels te controleren. “Het overgrote deel van de bevolking houdt zich aan de regels, maar jammer genoeg zijn er toch nog te veel uitzonderingen”, zegt De Ryck. “Het is trouwens treffend dat heel wat plichtsbewuste burgers de politie tippen omtrent mogelijke overtredingen. Zaterdag noteerde de politie 12 meldingen, zondag 16 en maandag waren er nog eens 4 meldingen.”

Niet elke melding leidde tot een proces-verbaal en uiteraard deed ook de politie zelf vaststellingen. Zaterdag werden in Temse 15 pv’s opgesteld, zondag waren dit er 14 en maandag werden 3 pv’s gemaakt voor samenscholingen (op zitbanken, terrassen, picknicken, sport en spel) en niet-essentiële verplaatsingen. “Het is schandalig dat er nog steeds mensen zijn die geen verantwoordelijkheidsbesef hebben en spelen met hun eigen leven en het leven van anderen”, vindt De Ryck.

Toename van ruzies

Het is in deze coronaperiode verder opvallend dat er minder inbraken worden vastgesteld. Er zijn dan weer wèl meer diefstallen van fietsen (op opritten), in tuinhuizen en garages. “De duur van de crisis heeft ook duidelijk een invloed op het gedrag, wat blijkt uit ruzies in gezinsverband, onder buren en vrienden”, vervolgt De Rycke. “Andere vaststelling is dat er minder ongevallen zijn.”

Alle evenementen geannuleerd tot eind juni

Al eerder besliste het gemeentebestuur van Temse alle eigen organisaties te annuleren t/m 30 juni, wat ook als aanbeveling werd overgemaakt aan andere organisatoren. Er worden ook geen nieuwe verhuringen binnen gemeentelijke infrastructuren meer toegelaten.