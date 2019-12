Aanrijding met dronken bestuurder Kristof Pieters

09 december 2019

16u03 3

In de Pastoor Boelstraat in Temse gebeurde vrijdagavond een aanrijding tussen twee voertuigen. Eén van de bestuurders legde een positieve alcoholtest af. De 30-jarige man uit Temse had 2.87 promille alcohol in zijn bloed.