90 jaar en nog drie keer per week fitness: “Ik ga door tot mijn honderdste!” Joris Vergauwen

03 november 2019

12u52 1 Temse Op zijn 45ste begon hij te fitnessen en dat doet Wim Freyssen op zijn 90ste nog steeds. Drie keer per week trekt hij naar de fitnesszaal in zijn woonplaats Temse, om de kracht in zijn lijf vast te houden. “Veel bewegen en sober eten, dat houdt me jong.” En hij wil het nog lang volhouden. “Zeker nog tien jaar, tot ik 100 word!”

Feestje in fitnesszaak Oxygen op De Zaat in Temse zondagmorgen, waar de negentigste verjaardag van Wim Freyssen niet onopgemerkt voorbij ging. Hij is met vele jaren voorsprong het oudste lid van de fitnesszaak. Zoals altijd stapte de krasse negentiger de zaak zondag stipt om 10 uur binnen, maar zijn sportzak bleef voor één keer onaangeroerd. In plaats van de wekelijkse gewichten kreeg Wim er een grote taart en cava voorgeschoteld. “Negentig jaar en nog in zo’n blakende conditie: dat willen we vieren. Iedereen heeft hier enorm veel respect voor Wim!”, klonk het.

“Ik pak wat ik kan”

Ondanks zijn gezegende leeftijd stapt de 90-jarige Wim Freyssen elke week nog drie keer in zijn auto om naar de fitness te gaan. “Telkens een uurtje. Ik ga aan de slag met lichte gewichten en doe wat stretchoefeningen. Ik heb geen doelen, ik hoef ook niet bezig te zijn met zwaardere gewichten. Ik pak wat ik kan! Het gaat me vooral om de beweging. Op mijn leeftijd is het echt belangrijk om in beweging te blijven. En het is ook gewoon heel leuk. Wat zou ik thuis zitten te ‘koekeloeren’?”

Vrijgezel

Wim woont aan het Waesmeer en is al vele jaren vrijgezel. In de fitnesszaak wordt er wel eens lachend gezegd dat ook dat één van de redenen is voor zijn nog uitermate goeie gezondheid. Maar al kraakt de machine de laatste jaren wel eens vaker, toch loopt alles nog goed gesmeerd. “Ik ben het ook zo gewoon. Ik ben begonnen met fitness in 1974. Ik ben altijd in beweging gebleven. En het is ook goed om regelmatig buiten te komen, tussen de mensen te zijn. Dat doe ik hier ook. Ik sla een praatje met iedereen, met al die jonge mensen. Ik doe niks speciaals, maar ik ben wel altijd vriendelijk. En de mensen zijn vriendelijk tegen mij.”

In zijn intussen al lange leven heeft Wim heel wat sporten beoefend, van turnen, fietsen en roeien tot zelfs bodybuilding, skiën en bergbeklimmen. “Vandaag hou ik het uiteraard rustig. Ik moet ook opletten voor mijn hart. Dus ik ga nooit in het rood. Je moet luisteren naar je lichaam en doen wat je wél nog kan. Ik denk dat je op die manier gezond ouder kan worden, op je eigen tempo. En zo wil ik het heel graag nog heel lang volhouden, als het kan tot mijn honderdste! Hoe mooi zou het niet zijn om binnen tien jaar ook mijn honderdste verjaardag te vieren hier in de fitness!”