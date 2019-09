78 bestuurders te snel in zone 30 van B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

12 september 2019

17u23 0 Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen. Opvallend is nog steeds het groot aantal overtredingen in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode.

Van de 261 voertuigen die daar gecontroleerd werden, werden er maar liefst 78 geflitst. Dat is bijna 1 op 3. In de Bokmolenstraat werden 13 voertuigen gecontroleerd op snelheid en hier reed 1 chauffeur te snel. Op Cauwerburg waren er meer bestuurders met een zware voet. Daar werden 68 boetes uitgedeeld op een totaal van 880 gecontroleerde voertuigen. In de Ruisstraat in Tielrode tot slot waren er 26 geflitste chauffeurs op een totaal van 95.

De flitspalen op de N41 controleerden in totaal 139.651 voertuigen, hiervan werden er 112 geflitst voor snelheid en 14 voertuigen wegens het negeren van het rode licht. De flitspaal aan de Scheldebrug registreerde 72 chauffeurs die het gaspedaal iets te diep induwden op een totaal van 135.135 voertuigen.