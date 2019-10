75 bestuurders geflitst in zone 30 in B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

27 oktober 2019

17u41 6 Temse/Kruibeke De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op heel wat plaatsen snelheidscontroles gehouden. Het grootst aantal overtredingen was in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode. Daar werden 75 bestuurders geflitst op een totaal van 268.

De politie vatte ook post in de zone 50 in dezelfde straat. Daar werden er nog eens veertien bestuurders op de bon geslingerd op een totaal van 282. Controles waren er ook op Eigenlo (acht geflitst op een totaal van 87 en in de Ruisstraat (vijf geflitst op 55).

In Bazel is de Nieuwe Baan ook een plek waar vaak hardrijders geflitst worden. Daar werden er dit keer 45 geflitst op een totaal van 309. In de Hoogstraat reden 27 bestuurders te snel op een totaal van 219 en in de Kloosterstraat in Rupelmonde tot slot werden er 111 voertuigen gecontroleerd waarvan er drie in overtreding waren.