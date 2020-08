72-jarige autobestuurder kijkt te diep in het glas Joris Vergauwen

03 augustus 2020

17u00 0 Temse Een politiepatrouille heeft zaterdagnacht in Temse een dronken man uit een stilstaand voertuig gehaald.

Zaterdagnacht zag een politiepatrouille een defect voertuig stilstaan op de rijbaan in de Haasdonksesteenweg in Temse. De bestuurder zat nog in de wagen. De 72-jarige man uit Bornem legde een positieve ademtest af. Hij had 1,66 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.