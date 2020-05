72 chauffeurs geflitst op Krijgsbaan Kristof Pieters

17 mei 2020

18u21 0 Temse/Kruibeke Er werden afgelopen weekend op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden in de politiezone Kruibeke-Temse

Het grootst aantal overtredingen was op de Krijgsbaan waar 72 chauffeurs werden geflitst op een totaal van 389. In de Hoogkamerstraat werden 19 bestuurders op de bon gegooid op een totaal van 341 en in de Hogenakkerstraat werden 13 van de 65 chauffeurs geverbaliseerd. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot werden 27 chauffeurs geflitst op een totaal van 183 gecontroleerde voertuigen.