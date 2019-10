70-jarigen aan het feest in Temse JVS

22 oktober 2019

15u26 0 Temse De generatie Temsenaren uit 1949 hebben samen hun zeventigste verjaardag gevierd.

Ze vierden al samen hun 50ste, 60ste en 65ste verjaardag. Dan was het vanzelfsprekend dat ze ook voor hun 70ste verjaardag een feestje organiseerden. Dat gebeurde vorig weekend in Salons Den Oever. 71 Temsenaren waren van de partij, waarvan er 46 werden geboren in 1949.

Na een feestmaal was er een quiz over de muziek van de jaren 60, samengesteld door burgemeester Luc De Ryck, die binnenkort 70 wordt. Het feest was een organisatie van Jos Verhulst, Monique Lardenoit, Sonia Gosselin, Rita Gosselin en Luc De Ryck.