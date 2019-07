66 deelnemers nemen het tegen elkaar op in petanquekampioenschap JVS

08 juli 2019

13u28 0 Temse Liefst 66 mensen hebben deelgenomen aan het groot petanquekampioenschap van Temse.

Het petanquekampioenschap vond plaats in het sportcentrum Fernand Schuerman, aan het complex van gastclub De Hoeve. 66 deelnemers uit Temse, jong en iets minder jong, namen het tegen elkaar op. Bij de dames was Christine Van Der Veken de winnares, gevolgd door Liliane Meersman en Ingrid Derkinderen. Bij de heren was Patrick Aerts de beste, voor Roger Colman en Ludo Mens.