65 vrijwiligers ruimen omgeving Schelde op in kader van River Cleanup Yannick De Spiegeleir

07 juni 2020

15u28 0 Temse In de omgeving van de Schelde in Temse staken dit weekend 65 vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. In het kader van de River Cleanup-dag riep Ekobie op om samen aan de slag te gaan.

“De actie was een groot succes. Om geen massa op de been te brengen, hielden we onze oproep bescheiden. Met het nodige respect voor de coronamaatregelen daagden toch 65 mensen op van verschillende generaties en achtergronden. Op een uur tijd hebben we samen 22 zakken zwerfvuil gevuld”, zegt Ellen Ongena van Ekobie.