65 jaar huwelijksgeluk voor Roger en Norma JVS

25 juni 2019

17u12 0 Temse Roger Van Laeken en Norma Van Branden uit Temse hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het koppel werd op 22 juni op het gemeentehuis ontvangen, voor hun briljanten huwelijksjubileum.

Roger werd geboren in Steendorp, Norma in Temse. Ze huwden in Temse op 19 juni 1954. Ze wonen in de Vroonhoflaan en hebben 3 zonen, 3 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.

Roger en Norma zijn één van de drie koppels in Temse die deze maand hun briljanten huwelijksjubileum hebben gevierd. De echtparen kregen attenties van het gemeentebestuur en van het koninklijk paleis. Verder waren er ook twee diamanten koppels, die 60 jaar getrouwd zijn.