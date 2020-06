62 chauffeurs geflitst bij snelheidscontroles Kristof Pieters

25 juni 2020

13u28 5 Kruibeke/Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft bij snelheidscontroles op het hele grondgebied in totaal 62 chauffeurs geflitst.

Bijna de helft daarvan werd gefotografeerd in de Ruisstraat in Tielrode. Van de 117 gecontroleerde voertuigen werden er 29 geflitst. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode waren er 16 overtredingen op een totaal van 365 voertuigen en in de Sint-Amelbergalaan waren er 3 snelheidsboetes op een totaal van 84.

In Kruibeke werd gecontroleerd in de Moortelstraat. Van de 27 voertuigen werden er maar liefst 14 geflitst, de helft dus.