60.000 mensen ‘winkelhieren’ onder de kerktoren Kristof Pieters

17 september 2020

11u07 0 Temse De kooptombola van de gemeente Temse en Unizo om de lokale handelaars na de lockdown te steunen, is een groot succes geworden. Er werden maar liefst 60.000 tickets ingevuld. Een onschuldige hand mocht de winnaars trekken. Caroline Vercauteren en Nadine Joos krijgen een vlucht cadeau met de nieuwe Jommeke-ballon.

In Temse werden geen cadeaubonnen uitgedeeld maar koos men voor de formule van een tombola om het winkelen onder de kerktoren aan te zwengelen na de lockdown begin dit jaar. De gemeente sloeg hiervoor de handen in elkaar met Unizo. Er was voor meer dan 15.000 euro aan prijzen te winnen. “Er zijn meer dan 60.000 tickets ingevuld. Dit overtreft de stoutste verwachtingen”, zegt schepen van lokale economie Stephan Van der Gucht (N-VA) tevreden. “Het is eveneens een bewijs dat winkelen in Temse leeft. Niet minder dan 86 lokale handelaars namen deel aan deze actie.”

Ballonvlucht

Een onschuldige hand mocht 487 winnaars trekken. Caroline Vercauteren en Nadine Joos gaan met de hoofdprijs aan de haal: een ballonvlucht met de gloednieuwe gemeenteballon Jommeke. Alle winnaars staan op de website van de gemeente en de prijzen kunnen afgehaald worden in het toeristisch infokantoor op de Markt vanaf maandag.

“Deze actie is geen eindpunt”, benadrukt de schepen. “We zijn intussen achter de schermen hard aan het werk met de vernieuwingsoperatie van de handelskern waardoor winkelen in Temse nog een pak aangenamer zal worden.”