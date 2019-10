53 bestuurders geflitst in zone 30 van B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

08 oktober 2019

18u04 0 Temse Er werden maandagmorgen tussen 6 en 13 uur snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen in Temse en Kruibeke. Het grootst aantal overtredingen was in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode. Daar werden 53 bestuurders geflitst op een totaal van 298 voertuigen.

Op Eigenlo werden 21 bestuurders geverbaliseerd en dat op een totaal van 230 voertuigen. In de Hoogkamerstraat reden er 12 van de 514 wagens te snel. In de Kruibekestraat tot slot waren er 45 bestuurders in overtreding op een totaal van 307.