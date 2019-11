44 leerlingen studeren af aan D’ Academie Podium in Temse JVS

06 november 2019

16u15 0 Temse Komende zondag 10 november vindt de officiële diploma-uitreiking plaats van de afgestudeerden Lagere en Middelbare graad Muziek, Woord en Dans van D’Academie Podium van Temse. Dat gebeurt feestelijk in theaterzaal Roxy.

In totaal 44 leerlingen zwaaiden op het einde van het schooljaar 2018-2019 af aan de academie nadat ze met glans het volledige traject aflegden. Komende zondag krijgen ze hun diploma. Directeur Tim Haerinck en schepen voor Onderwijs Tineke Van Britsom (N-VA) zullen de aanwezigen toespreken. De uitreiking wordt feestelijk opgeluisterd door leerlingen Muziek, Woord en Dans.

In de vestigingsplaats Temse van D’Academie Podium van Sint-Niklaas zijn dit schooljaar 273 leerlingen van start gegaan. Gitaar en piano blijven de populairste instrumenten, maar ook saxofoon, dwarsfluit en viool nemen terug hun plaatsje in de lijst van meest geliefde instrumenten op. “En net zoals vorig jaar zijn er initiatieklassen voor alle domeinen. Ook voor volwassenen is er dit jaar opnieuw een klas Muzieklab”, klinkt het.

De proclamatie van de 44 afgestudeerde leerlingen start zondag om 11 uur in theaterzaal Roxy in de Stationsstraat 29 in Temse. Iedereen is welkom.