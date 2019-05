3.200 euro boete voor man die na vluchtmisdrijf nog twee keer gaat kijken wat hij veroorzaakte Koen Baten

31 mei 2019

13u00 2 Temse M.H. uit Tielrode moest zich vanmorgen in de rechtbank verantwoorden voor een ongeval op 31 augustus 2018 in Temse. De man knalde toen met zijn Renault Kangoo tegen een boom. Hij sloeg op de vlucht en stapte even later in bij een vriend. “Samen met zijn vriend reed hij nog twee maal langs het ongeval om te zien wat hij had aangericht en wat er aan het gebeuren was", zegt Nicholas De Nil van het Openbaar Ministerie.

“Hierbij hadden beide heren duidelijk heel veel plezier en werd er flink wat afgelachen", klinkt het. Politierechter Peter D'hondt kon deze actie maar matig appreciëren. “Het is toch bijzonder grof dat je na een ongeval vlucht en dan nog twee maal er langs rijdt om te kijken wat je hebt aangericht", aldus D’hondt. De beklaagde besefte dat het dom was geweest dat hij daar nog passeerde, en wist dat hij een boom had aangereden. “Ik was op café geweest en had wat te veel gedronken", aldus H. “Ik besef dat het niet verstandig was en zal de gevolgen dragen", klinkt het.

H. riskeerde een alcoholslot omwille van de nieuwe wetgeving, maar Peter D'hondt vond niet dat er een alcoholprobleem was. “Er is geen bewijs dat de beklaagde een probleem heeft dus is dit slot niet nodig", klinkt het. Wel kreeg de jongeman een fikse geldboete van 3.200 euro en zal hij zijn rijbewijs 60 dagen moeten inleveren.