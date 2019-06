26-jarige pizzakoerier zwaargewond na frontale aanrijding op Krijgsbaan Kristof Pieters

21 juni 2019

22u31 13 Temse Op de Krijgsbaan in Temse is vrijdagavond een 26-jarige pizzakoerier zwaargewond geraakt toen hij met zijn bromfiets in aanrijding kwam met een tegenligger.

De man met de Bulgaarse nationaliteit kwam vanuit het centrum van Temse en reed ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenlaan tussen twee auto’s door. Toen hij afdraaide in de richting van de Prinsenlaan kwam hij frontaal in aanrijding met een bestuurster die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een MUG-team en werd vervolgens met een open beenbreuk overgebracht naar het naar het AZ-Nikolaas. De bestuurster van de wagen, een vrouw uit Hamme, kwam er met de schrik van af. Haar Renault Clio liep wel zware schade op. Het verkeer ondervond in alle richtingen hinder.