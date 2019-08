21 chauffeurs geflitst in Hoogkamerstraat Kristof Pieters

12 augustus 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden in de Hoogkamerstraat. Er werden 473 voertuigen gecontroleerd en 21 geflitst. In de Bokmolenstraat waren er 2 bestuurders die te snel reden op een totaal van 12. De flitspalen op de N41 hebben in totaal 62.934 voertuigen gecontroleerd. Hiervan werden er 87 geflitst wegens overdreven snelheid en 8 chauffeurs werden geregistreerd nadat ze het rode licht negeerden.