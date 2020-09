20 appartementen op de hoek van Markt en Dijkstraat: “Tijd dringt want stenen vallen naar beneden” Kristof Pieters

23 september 2020

16u19 0 Temse Een projectontwikkelaar heeft een aanvraag ingediend om 20 appartementen te bouwen op de hoek van de Markt en de Dijkstraat in Temse. Het historisch pand aan de Markt zal hierbij behouden blijven. De rest wordt gesloopt en dat is dringend ook want losliggende stenen vallen momenteel naar beneden.

Op het gelijkvloers worden twee commerciële ruimten voorzien. “Er is ook een oplossing voor het smalle voetpad”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Wim Van Rossen (Open Vld). “Dat is nu op sommige plaatsen maar een paar tegels breed. Daarom zal er een gaanderij worden gevormd in het gebouw. Het voetpad is anderhalve meter breed en zal dus overdekt zijn.”

Die zou dan een terras kunnen hebben dat aansluit op het pleintje 't Hekgat.

Het hoekpand is bouwkundig erfgoed en wordt bewaard. De achterliggende gebouwen mogen wel worden gesloopt. De tijd dringt hiervoor want er loszittende stenen dreigen naar beneden te vallen en om die reden is er intussen al een omheining geplaatst.

Projectontwikkelaar Rocade wil er 20 appartementen optrekken en voorziet ook een ondergrondse parking voor evenveel wagens met een autolift. Het openbaar onderzoek is deze week afgelopen. Het college moet daarna de knoop doorhakken.