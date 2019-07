2.832 bezwaren van tafel geveegd: EDF Luminus krijgt toch vergunning voor windmolenpark in Steendorp en Bazel JVS

24 juli 2019

17u07 0 Temse Vlaams minister voor Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft een omgevingsvergunning toegekend aan EDF Luminus voor het exploiteren van een windmolenpark op de Blauwhofsite, op het grondgebied van Steendorp en Bazel. Dat gebeurt ondanks fel protest van het actiecomité Tegenwind én ondanks negatieve adviezen van de gemeentebesturen van Temse en Kruibeke.

Eind vorig jaar diende het actiecomité Tegenwind nog een 123 pagina’s tellend bezwaarschrift in bij de gemeenten Kruibeke en Temse, tegen de bouw van drie tweehonderd meter hoge windmolens. Liefst 2.832 mensen zetten hun handtekening. En ondanks verdere verwoede pogingen op het kabinet van minister Koen Van den Heuvel (CD&V) is er nu toch een omgevingsvergunning toegekend aan EDF Luminus voor dat windmolenpark.

“Alle adviezen vanuit de betrokken overheidsinstanties en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie waren gunstig of voorwaardelijk gunstig, behalve de adviezen van de gemeentebesturen van Temse en Kruibeke die een ongunstig advies formuleerden, onder meer op basis van de aanzienlijke klachten van de omwonenden”, reageert schepen voor Milieu Hugo Maes (CD&V) van Temse. “Voor de gemeentebesturen staat de leefomgeving en de leefkwaliteit van de bewoners centraal. Dat wordt gehypothekeerd door deze beslissing op basis van de huidige maar verouderde Vlarem-wetgeving.”

In het verleden werden de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van een gelijkaardig windmolenpark op dezelfde locatie geweigerd. De schepencolleges van beide gemeenten moeten nu beslissen of ze al dan niet een beroepsprocedure inleiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook het actiecomité Tegenwind kan die stap nog zetten. “We gaan op korte termijn ook werk maken van een gemeentelijke beleidsvisie rond windturbines. We gaan alles nog eens goed bespreken met de leden van de werkgroep en de collega’s van Kruibeke.”

De beslissing van de minister zal van 29 juli tot en met 28 augustus ter plaatse uitgehangen worden.