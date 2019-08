18de eeuweling in woonzorgcentrum De Reiger: Frans viert 100ste verjaardag JVS

04 augustus 2019

12u51 0 Temse In woonzorgcentrum De Reiger in Temse heeft bewoner Frans De Gendt zijn honderdste verjaardag gevierd. Hij is momenteel de vijfde oudste inwoner in de Scheldegemeente.

Feest in woonzorgcentrum De Reiger de voorbije week, waar Frans De Gendt zijn honderdste verjaardag mocht vieren. Hij werd uitgebreid in de bloemetjes gezet, ook door het gemeente- en OCMW-bestuur. Frans is al de 18de bewoner die een eeuwfeest viert in De Reiger, sinds de opening in 1983.

Frans De Gendt werd geboren in Tielrode op 2 augustus 1919 als oudste van drie kinderen. Z’n broer en zus zijn intussen al lang overleden. Na een paar jaar zelfstandig visverkoper te zijn geweest, begon hij zijn loopbaan als buizenlegger op de Boelwerf. Op 24 juli 1942 trouwde hij met Leonia Poeck, die bij Orlay’s Spinnerijen werkte. Het echtpaar vestigde zich in Temse. Zij hebben een pleegzoon. Zijn echtgenote overleed in 1988. Frans woont sinds 2016 in De Reiger.

Temses oudste inwoners

Met 106 is Florke Bogaerts (1909-2015) Temses oudste inwoner ooit, gevolgd door drie 104-jarigen: Honorina Michiels (1892-1996), Gregoire De Roeck (1906-2011) en Anna Smet (1904-2008). Op de 5de plaats volgt Temses huidige oudste inwoner: de 103-jarige Anna Vermeulen, die op 8 september 104 wordt.

De gemeente heeft momenteel 5 eeuwelingen in leven: Anna Vermeulen (103), Honorina Michiels (102), Yvonne Vercauteren (100), Leonia Verhulst (100) en Frans De Gendt (100). De gemeente kende ook twee zussen die de kaap van de 100 overschreden: Anna (1904-2008) en Marieke (1907-2009) Smet.