17de eeuweling in woon-zorgcentrum De Reiger: Leonie viert 100ste verjaardag JVS

03 juli 2019

19u34 0 Temse Opnieuw feest in woon-zorgcentrum De Reiger in Temse, waar Leonie Verhulst haar honderdste verjaardag heeft gevierd. Daarmee is ze momenteel de vierde oudste inwoner van Temse. Het is al de zeventiende keer sinds 1983 dat er in De Reiger een bewoner de kaap van de 100 jaar passeert.

Eind juni vierde Leonie Verhulst in De Reiger haar 100ste verjaardag. “Temse kende al een 30-tal eeuwelingen sinds de fusie van de gemeenten in de jaren ‘70. Leonie is intussen de 17de bewoner die haar eeuwfeest viert in De Reiger, sinds de opening in 1983", vertelt burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

Leonie werd geboren in Temse in juni 1919 als tweede oudste in het kroostrijke gezin van Basiel Verhulst, paardenslachter, en Maria Duerinck, met negen kinderen, allen meisjes. In 1956 trouwde ze met René Mortier (1920-1982), mecanicien van scheepsmotoren. Leonia kreeg een dochter, die al is overleden, en een zoon. Sinds 2012 verblijft ze in De Reiger.

Met 106 is Florke Bogaerts (1909-2015) de oudste inwoner van Temse ooit, gevolgd door drie 104-jarigen: Honorina Michiels (1892-1996), Gregoire De Roeck (1906-2011) en Anna Smet (1904-2008). Op de vijfde plaats volgt Temses huidige oudste inwoner: de 103-jarige Anna Vermeulen.

De gemeente heeft momenteel vier eeuwelingen in leven: Anna Vermeulen (103), Honorina Michiels (102), Yvonne Vercauteren (100) en Leonie Verhulst (100). Dit jaar kan er met Frans De Gendt op 2 augustus nog één bijkomen.