174 bestuurders geflitst op Krijgsbaan Kristof Pieters

27 mei 2019

De politie heeft maandagmorgen snelheidscontroles gehouden op de Krijgsbaan en in de Doornstraat in Temse. Op de Krijgsbaan werden 683 voertuigen gecontroleerd waarvan er maar liefst 174 geflitst werden. In de Doornstraat vlogen er 35 bestuurders op de bon op een totaal van 325. In de Rupelmondestraat in Bazel tot slot werden 152 voertuigen gecontroleerd en 19 geflitst.