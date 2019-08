17-jarige bromfietser aangereden door afslaande wagen op Pontweg Kristof Pieters

28 augustus 2019

16u51 4

In de Pontweg in Elversele heeft woensdagvoormiddag een aanrijding plaatsgevonden. De bestuurder van een wagen wou rechts afslaan. Hij had een bromfietser niet opgemerkt en kwam zo in botsing. De 17-jarige bromfietser uit Temse werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.