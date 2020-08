150 jaar oude kapel van Sint-Elooi zwaar beschadigd na vierde aanrijding door vrachtwagen: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Kristof Pieters

10 augustus 2020

13u46 3 Tielrode Het bekende kapelletje van Sint-Elooi op de Antwerpse Steenweg in Tielrode is zwaar beschadigd geraakt na een zoveelste aanrijding door een vrachtwagen. De kapel is het startpunt van de eeuwenoude paardenommegang en wordt onderhouden door de Confrerie van Sint-Elooi. Die vreest dat de schade bijzonder groot zal zijn, want dit keer is de stabiliteit in gevaar. Er worden nu juridische stappen gezet om de aannemer van een nabijgelegen bouwwerf aansprakelijk te stellen.

Het waren buurtbewoners die voorbije week alarm sloegen toen ze de schade opmerkten. Van de aanrijding zelf zijn echter geen getuigen. “De vrachtwagenbestuurder heeft namelijk vluchtmisdrijf gepleegd”, zegt Marcel Dubourg, hoofdman van de Confrerie van Sint-Elooi. Dit genootschap werd opgericht in 1724 en organiseert elk jaar de paardenommegang in Tielrode, het belangrijkste evenement van het dorp. Op het feest van Sint-Petrus en Paulus vertrekken elk jaar ruim 200 paarden in alle kleuren en formaten aan de kapel van Sint-Elooi om na een processie doorheen het dorp gezegend te worden. De huidige kapel dateert van 1866.

Juridische stappen

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft proces-verbaal opgesteld nadat de kerkfabriek van Tielrode klacht indiende. Ook de Confrerie van Sint-Elooi onderneemt juridische stappen en wil de aannemer en bouwheer van een nabijgelegen werf aansprakelijk stellen. “Het is namelijk al de vierde keer dat de kapel wordt aangereden sinds de werken zijn opgestart”, zegt Dubourg. Het gaat om een groot bouwproject van een dertigtal assistentiewoningen voor bejaarden rechtover Huize Vincent. Ondanks een verbod voor zwaar vervoer van boven de 3,5 ton denderen regelmatig vrachtwagens door de Broekstraat om de achterzijde van de werf te bereiken. “Na eerdere schade hebben we een groot betonblok laten plaatsen voor de ingang van de kapel maar dit is door arbeiders gewoon verschoven”, zegt schepen Hugo Maes (CD&V). “Nu heeft onze technische dienst nadar gezet omdat de stabiliteit in het gedrang is gekomen.”

Stabiliteit in gedrang

De impact van de aanrijding was dit keer bijzonder zwaar. “De kapel staat nog overeind maar wie van dichtbij gaat kijken, ziet dat het hele gebouw is verschoven. Het glasraam is stukgesprongen en zelfs het traliewerk is losgekomen. Overal in de gevel zijn scheuren. We moeten nu eerst een stabiliteitsexpert aanstellen maar het is niet uitgesloten dat de kapel deels afgebroken moet worden om daarna terug herop te bouwen. We spreken dan uiteraard over een aanzienlijke kostprijs.”

Vluchtmisdrijf

De Confrerie van Sint-Elooi heeft daarom een advocaat onder de arm genomen. “We betreuren het enorm dat de vrachtwagenbestuurder niet eens heeft omgekeken naar de ravage die hij heeft aangericht”, vervolgt Marcel Dubourg. “We zijn al gaan aankloppen bij de aannemer maar die doet ook alsof zijn neus bloedt. De kerfabriek is verzekerd en de vorige schade werd telkens vergoed maar ook de verzekering zegt dat dit niet kan blijven duren. We zullen echter niet de gemeenschap van Tielrode laten opdraaien voor de kosten. De aannemer moet makkelijk kunnen uitvissen wie die dag is komen leveren. Daarom dat we hem én de bouwheer aansprakelijk willen stellen.”

Pleintje na heraanleg

Schepen Maes wil bekijken of de kapel extra bescherming kan krijgen bij de heraanleg van de Antwerpse Steenweg. Die start binnenkort. “In het ontwerp is hier een verhoogd plein voorzien. De weg zal eigenlijk heraangelegd worden in functie van de kapel om dit monument nog extra te beklemtonen. Als de werken aan de assistentiewoningen klaar zijn, is hopelijk het probleem van het zwaar vervoer door de Broekstraat definitief van de baan.”