14% geflitst bij snelheidscontroles in Kruibeke en Temse
Kristof Pieters

09 oktober 2020

De voorbije week heeft de politiezone Kruibeke/Temse in beide gemeenten snelheidscontroles gehouden. In totaal werden er 704 voertuigen gecontroleerd. 14% reed te snel.

In de Doornstraat in Temse werd zelfs een kwart van de passanten geflitst. Van de 249 voertuigen werden er 63 geflitst. Op Oostberg Temse (50km/u) waren 12 van de 162 in overtreding. In de Kalverstraat in Kruibeke (50km/u) werden 97 voertuigen gecontroleerd en 13 geverbaliseerd. In de Rupelmondestraat in Bazel (50km/u) tot slot waren er 12 chauffeurs die te snel reden op een totaal van 196.