13 automobilisten geflitst in Ruisstraat en Sint-Amelbergalaan Kristof Pieters

10 september 2020

Er werden woensdagavond snelheidscontroles gehouden in de Ruisstraat en op de Sint-Ambelbergalaan in Temse. In de Ruisstraat werden 7 voertuigen geflitst van de 34 gecontroleerde voertuigen. In de Sint-Amelbergalaan reden 6 van de 113 chauffeurs te snel.