1 op 7 te snel bij controle op Krijgsbaan Kristof Pieters

19 april 2020

19u45 3 Temse/Kruibeke De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft vrijdag en zaterdag snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen. Op de Krijgsbaan reed 1 op 7 te snel.

Van de 710 gecontroleerde voertuigen op de Krijgsbaan werden er 129 geflitst. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode werden 28 chauffeurs beboet op een totaal van 219. In de Gasthuisstraat waren er 4 overtredingen op een totaal van 185 voertuigen en in de Hogenakkerstraat flitste de camera 8 keer op een totaal van 51. In de Hoogkamerstraat hielden de meeste zich ook aan de snelheidslimiet, er werden 258 voertuigen gecontroleerd en 6 geflitst. In de Ruisstraat in Tielrode waren er 4 overtredingen op een totaal van 30 voertuigen en op de N16 werden er 396 gecontroleerd en 30 geflitst. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot reed 1 op 6 te snel. Er werden 21 voertuigen geflitst op een totaal van 194.