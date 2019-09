1 op 4 te snel op Krijgsbaan Kristof Pieters

01 september 2019

18u14 0 Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. Het grootst aantal overtredingen was er op de Krijgsbaan in Temse. Er werden 76 chauffeurs geflitst op een totaal van 374 gecontroleerde voertuigen.

In de Hoogkamerstraat waren de resultaten een pak beter. Hier werden 570 voertuigen gecontroleerd en ‘slechts’ 9 geflitst. In de Bokmolenstraat waren 2 bestuurders op een totaal van 36 in overtreding. Op de Nieuwe Baan in Bazel tot slot werd er ook gecontroleerd. Hier reed 1 op 5 te snel. Van de 201 gecontroleerde voertuigen, werden er 45 geflitst.

De flitspaal aan de N41 controleerde 80.368 voertuigen. Hiervan werden er 72 geflitst wegens overdreven snelheid en 2 voor het negeren van het rode licht.