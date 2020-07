1 op 3 te snel in zone 30 Kristof Pieters

01 juli 2020

16u46 4 Kruibeke/Temse De politiezone Kruibeke/Temse controleerde woensdag op vijf locaties passanten op hun snelheid. Er werden in totaal 1.144 voertuigen gecontroleerd. 14.6% werd geflitst. In zone 30 was dat zelfs 28%.

In de Doornstraat in Temse reed één bestuurder bijna het dubbele van de toegestane snelheid (50 km/u), namelijk 94 km/u. Van de 304 chauffeurs werden er 87 geflitst. In de Ruisstraat in Tielrode (50 km/u) waren 5 van de 45 chauffeurs in overtreding en op de Krijgsbaan in Temse (50 km/u) werden 61 pv’s opgesteld op een totaal van 745 gecontroleerde voertuigen.

Er waren ook controles in de Moortelstraat (30 km/u) en de A.Roelenslaan Kruibeke (30 km/u) . In de Moortelstraat reden 7 van de 35 chauffeurs te snel. In de A. Roelenslaan was dit de helft: 7 van de 15.