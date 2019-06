1 op 3 te snel in Ruisstraat PKM

04 juni 2019

19u05 4

Vandaag werden in Temse snelheidscontroles gehouden in verschillende straten. In de Hoogkamerstraat werden 456 voertuigen gecontroleerd en negentien geflitst. In de Ruisstraat in Tielrode reed een op drie te snel. Van de 124 gecontroleerde voertuigen werden er 46 geflitst. Op de Legen Heirweg flitste de camera dertien keer op een totaal van tweehonderd voertuigen.