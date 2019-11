1 op 2 geflitst in zone 30 Dorpstraat Kristof Pieters

22 november 2019

12u41 5 Temse/Kruibeke De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft de voorbije week snelheidscontroles gehouden. Vooral in de zone 30 waren er heel wat overtredingen. In de Dorpstraat in Elversele reed 1 op 2 te snel.

In totaal werden er in de Dorpstraat 349 voertuigen gecontroleerd. 177 chauffeurs werden geflitst in de zone 30. Ook in de zone 30 in de B.A. Heymanstraat in Tielrode waren er heel wat overtredingen. Van de 499 gecontroleerde voertuigen reden er 90 te snel. Controles waren er ook op Cauwerburg (310 gecontroleerd, 52 geflitst), in de Ruisstraat (178 gecontroleerd, 43 geflitst), in de Veldstraat (185 gecontroleerd, 10 geflitst) en op de Velle (341 gecontroleerd, 23 geflitst).

Op grondgebied Kruibeke waren de meeste overtredingen op de Nieuwe Baan in Bazel. Van de 934 gecontroleerde voertuigen werden er 130 geverbaliseerd. In de Kloosterstraat in Rupelmonde reed slechts 1 wagen te snel op een totaal van 76. In de Rupelmondestraat in Bazel tot slot waren er 8 pv’s op een totaal van 228 voertuigen.