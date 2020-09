1 op 10 geflitst tijdens snelheidscontroles Kristof Pieters

16u35 2 Temse De politie heeft dinsdagvoormiddag snelheidscontroles uitgevoerd in Temse. Op vijf locaties werden 1.126 voertuigen gecontroleerd, waarvan 9,5 procent geflitst werd.

Het grootst aantal overtredingen registreerde de politie op de Krijgsbaan. Van de 376 wagens reden er 65 te snel. In de Gentstraat werden 38 chauffeurs geflitst op een totaal van 488. In de Hogenakkerstraat hielden 4 op 61 chauffeurs zich niet aan de limiet van 50 kilometer per uur. In de August Wautersstraat hield iedereen zich aan de snelheid. Er werden 128 chauffeurs gecontroleerd. In de Oostberg reed maar één automobilist op 73 te snel.