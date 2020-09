1.500 bezorgde burgers vragen Roomacker groen te houden: “Nood aan open ruimte, niet aan meer beton” Kristof Pieters

11 september 2020

16u52 0 Temse Bewoners van Tielrode vragen, in een petitie die vrijdag overhandigd werd, om het woongebied Roomacker een groene bestemming te geven. Momenteel is projectontwikkelaar Matexi bezig met een nieuw ontwerp en het actiecomité ‘Red de Roomacker’ vreest dat er binnenkort een vergunning zal worden aangevraagd. “Het gemeentebestuur heeft de sleutel in handen om dit tegen te houden”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het comité ‘Red de Roomacker’ levert al drie jaar strijd om het de unieke cuesta-helling achter de Kerkstraat in Tielrode te vrijwaren van woningen. Een eerste aanvraag werd in 2018 na hevig protest afgekeurd. Sindsdien ijvert het comité ervoor om het woongebied een groene bestemming te geven. “Er is een verkavelwoede aan de gang die de resterende groene ruimte bedreigt”, zeggen Willy Van Vaerenbergh en Ruth Vermeire. “Drie verkavelingen met in totaal 300 woningen staan op stapel. In ons dorp worden sinds decennia oude eengezinswoningen omgebouwd tot meergezinswoningen. Dat heeft de druk op de leefruimte al behoorlijk verhoogd en brengt mobiliteitsproblemen met zich mee. De dooddoener voor Tielrode is de overmatige inkleuring van woongebied in het RUP. Dat uitvoeringsplan is gestoeld op oudere plannen die tot stand gekomen zijn vanuit uitbreidingsdrang door allerlei belanghebbenden. Men heeft bovendien enkele percelen die een agrarische bestemming hadden ook omgezet naar woongebied. En eenmaal de woningen gebouwd zijn, is dat onomkeerbaar.”

Betonstop

Het burgerinitiatief hamert op het belang van het behoud van open ruimte en het stoppen met verharden. “Ontharden is nu aan de orde, niet in een verre toekomst”, leggen ze uit. “We hebben een tekort aan gebieden die water en koolstof opslaan en vasthouden. Verkavelen en tonnen beton aanvoeren moet voorkomen worden. Zeker op de erosiegevoelige cuesta in Tielrode, waarbij dan ook nog het panoramische uitzicht wordt uitgeveegd, is dit ontoelaatbaar.”

Zo’n 7,5 hectare van de Roomacker dreigt verkaveld te worden. Het comité erkent dat de omzetting van een woonzone naar groengebied geld zal kosten. “Maar dat is een waarheid die vele versies kent. Er wordt geschermd met torenhoge bedragen die niet stroken met de wettelijke bepalingen die nu gehanteerd worden. Als men nog langer wacht met de wijzigingsprocedure van het RUP op te starten dreigt het natuurlijk wel onbetaalbaar te worden.”

Dossier in eindfase

Om hun eisen kracht bij te zetten trok een grote delegatie, symbolisch in het wit gekleed, naar AZ De Zaat. Daar werd een petitie met 1.500 handtekeningen overhandigd aan schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen (Open Vld). Hij belooft dat er tegen het einde van de maand nieuws zal volgen over het dossier. “Het klopt inderdaad dat de projectontwikkelaar aan een nieuw plan werkt. Het is onze taak om alle belangen met elkaar te verzoenen”, zegt Van Rossen. “Het idee van een klassieke verkaveling is alleszins van de tafel. Het is nu een kwestie van een evenwicht te vinden tussen economie en ecologie.”