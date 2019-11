“Voor het eerst burgerparticipatie tijdens werkzaamheden”: Gemeente zet twee bewoners in als spreekbuis voor het dorp Joris Vergauwen

08 november 2019

17u28 0 Temse Tot het najaar van 2020 wordt er gewerkt in Elversele. Om die lastige periode zo goed mogelijk te overbruggen, hebben twee inwoners van Elversele zich geëngageerd om als spreekbuis voor het dorp te fungeren. Zij zullen wekelijks de werfvergaderingen bijwonen en mogelijke problemen en verzuchtingen van de Elverselenaren verzamelen. Het is een eerste keer dat de gemeente zo’n vorm van participatie tijdens werkzaamheden organiseert. “En dat zullen we voortaan meer doen bij grootschalige werken”, kondigt schepen Lieve Truyman (N-VA) aan.

De wegen- en rioleringswerken aan en rond de Dorpstraat in Elversele zijn maandag 4 november van start gegaan. Tot in het najaar van 2020 wordt er gewerkt in Elversele, wat uiteraard hinder zal veroorzaken.

Vorige maand was er een infovergadering voor de bewoners. Daarop werd een oproep gedaan naar bewoners uit de werfzone die in naam van alle andere bewoners van het dorp mee willen participeren aan werfvergaderingen. “We vinden het belangrijk om snel te weten te komen wat de eventuele problemen, zorgen en ergernissen zijn tijdens de werken. Op deze manier moet dat efficiënter verlopen. De twee burgerparticipanten zullen het komende jaar het eerste aanspreekpunt zijn. Elke week is er een werfvergadering, waar die bewoners telkens aanwezig zijn. Zo snel mogelijk kunnen ingrijpen, dat is het doel met deze vorm van participatie. Dat passen we voor het eerst toe tijdens deze werkzaamheden”, schetst schepen voor Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA).

Er was ruimte voor drie bewoners, maar uiteindelijk nemen twee Elverselenaren die rol op. Dat zijn Karin Deschuttere uit de Dorpstraat en Davy De Rijbel uit de Godevaert Breamstraat. Zij zullen het komende jaar de spreekbuis van het dorp zijn. “We vinden dit een heel goeie manier van werken. We willen dit ook op een goeie manier doen, positief en opbouwend. Het is makkelijk om te klagen, maar werken zonder hinder bestaan helaas niet.”

Geen Facebook

Om de participatie en het uitwisselen van informatie efficiënt te laten verlopen, heeft de gemeente het e-mailadres werkendorpstraat@temse.be aangemaakt. Dit mailadres is gekoppeld aan de twee burgerparticipanten, de leidende ambtenaar en de bevoegde schepen Lieve Truyman. Via dat mailadres kunnen inwoners hun vragen, suggesties en bezorgdheden kwijt. Die mails worden dan behandeld op de eerstvolgende werfvergadering. “We doen het bewust niet via Facebook. Via de sociale media verloopt het in andere sfeer, vaak helemaal niet opbouwend.”

De twee Elverselenaren kunnen uiteraard ook op straat worden aangesproken. Ze zijn goed gekend in het dorp. Karin Deschuttere kwam op voor Open Vld in Temse bij de gemeenteraadsverkiezingen, Davy De Rijbel is gemeenteraadslid voor N-VA. “Politiek heeft er niks mee te maken, maar we nemen wel graag een engagement op. Iedereen kan dus bij ons terecht, maar het is ook niet de bedoeling dat we een spreekuur gaan organiseren of dat iedereen bij ons op de koffie komt”, lachen ze.

De gemeente slaat hiermee een nieuwe weg in, maar dat zal voortaan meer gebeuren. “Bij grootschalige werken willen we voortaan deze vorm van participatie hanteren. Midden volgend jaar starten werken op de Antwerpsesteenweg in Tielrode. We gaan dat ook daar doen”, stelt schepen Truyman. “Bij alle grote werken in een zone waar veel mensen wonen, kan dit nuttig zijn.”