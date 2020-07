“Toename aantal besmettingen gericht aanpakken”: huisartsenkring en gemeente Temse volgen situatie samen op Joris Vergauwen

18 juli 2020

17u39 0 Temse Bezorgdheid in Temse, waar er een lichte heropflakkering is van het aantal besmettingen. De huisartsen en de gemeente werken samen om de situatie onder controle te houden.

“Eigenlijk valt het nog heel goed mee op dit moment. We kijken naar de relatieve cijfers, dus volgens de grootte van onze gemeente van 30.000 inwoners. Maar er kan niet ontkend worden dat er een toename is van het aantal besmettingen en dat wij die willen monitoren. Dat is het allerbelangrijkste”, stelt Yves Rosiers, voorzitter van de huisartsenkring van Temse.

De huisartsen in Temse hopen zo snel mogelijk, samen met de huisartsenkoepel Waasland, over de juiste cijfers te beschikken om de situatie correct in te schatten voor de gemeente én de regio. “We moeten korter op de bal kunnen spelen, want het zou wel een rampscenario kunnen worden, potentieel.”

Quarantaine

Samen met het gemeentebestuur werken de lokale huisartsen in Temse nu een eerstelijnsaanpak uit, zowel medisch als administratief. “We willen klaar staan om het op te vangen. We zijn ons volop aan het organiseren. We staan nu aan het begin van die stijging en we moeten voorbereid zijn. ‘Better safe than sorry’”, aldus huisarts Rosiers.

In totaal gaat het in Temse nog om een klein aantal besmettingen. “Samen met de gemeente gaan we nu na waar de besmettingen precies zijn gelokaliseerd, waar die mensen zich bevinden, met inachtname van de privacy. We moeten natuurlijk een zicht krijgen op het geheel. Als huisarts zijn we perfect geplaatst om dat te doen, ook omdat het op dit moment nog om een heel beheersbaar aantal gaat. Wij leggen hen dan de nodige maatregelen op, zoals quarantaine. Maar nogmaals, op dit moment is alles onder controle en dat wensen we natuurlijk zo te houden.”