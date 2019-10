“Ongelooflijk, we hebben hier gisteravond nog vergaderd”: Dak van Gildenhuis stort in en veroorzaakt ware ravage Kristof Pieters

01 oktober 2019

17u21 16 Temse Een deel van het dak van de parochiezaal Gildenhuis in de Kaaistraat in Tielrode is dinsdag ingestort. Een verstopte afvoer ligt vermoedelijk aan de basis. Door de zware regenval van de voorbije 24 uur was er een grote massa water op het dak blijven staan. Gelukkig was er op het moment van de instorting niemand aanwezig. Alle activiteiten zijn voorlopig wel opgeschort.

Het was zaalverantwoordelijke Maria Wauters die de instorting dinsdagmiddag vaststelde. Ze alarmeerde meteen de hulpdiensten maar die konden weinig meer doen dan een paar muren stutten die ook dreigden in te storten. De ravage is enorm groot.

De instorting deed zich voor in de kleine zaal die plaats biedt aan een vijftigtal personen. “Deze zaal wordt vooral gebruikt voor vergaderingen of kleinere feestjes”, legt Maria Wauters uit. “We hebben met onze eigen vzw Parochiale Werken hier maandagavond nog vergaderd. Rond middernacht heb ik alles afgesloten. We mogen dus van geluk spreken dat de instorting pas nadien is gebeurd. Het heeft wel enorm hard geregend de voorbije nacht en ook dinsdagochtend waren er nog enkele zware buien. Vermoedelijk zat de afvoer verstopt en is al dit water op het dak blijven staan. We hebben tussen het puin nog een kleine bal gevonden. Die moet per ongeluk op het dak zijn beland. Mogelijk heeft die bal de afvoer geblokkeerd maar dat weten we natuurlijk niet zeker.”

We hebben hier maandagavond met onze vzw Parochiale Werken nog vergaderd. We mogen dus van geluk spreken dat de instorting pas nadien is gebeurd Maria Wauters

Het getroffen deel van het Gildenhuis is zo’n 60 jaar oud maar werd 4 jaar geleden nog helemaal gerenoveerd. “We hebben toen de elektriciteit vervangen en ook isolatie aangebracht aan de binnenkant van de zoldering”, vervolgt Maria. “Nu we de brokstukken zien, beseffen we pas welke enorme dikte dit plat dak had. Er zijn verschillende lagen beton, roofing en andere materialen gebruikt.”

Groot mosselfeest

De grote zaal van het Gildenhuis is gevrijwaard gebleven. Die heeft een capaciteit van 350 mensen of 150 zittend en wordt het meest gebruikt voor festiviteiten van verenigingen. Afgelopen weekend was er nog een groot mosselfeest en morgen zou Okra er normaal gezien een beulingfestijn houden. “We hebben echter alle activiteiten tijdelijk moet opschorten”, legt Maria uit. “De zaal is wel gevrijwaard maar de toiletten zijn door de instorting onbereikbaar. We zullen nu bekijken of we tijdelijk misschien een toiletwagen kunnen huren. Volgende maand hopen we wel dat de zaal terug beschikbaar zal zijn. Het is de enige zaal voor het verenigingsleven van Tielrode. KVLV, Okra, Ons Streven,… alle verenigingen van het dorp maken hier gebruik van. We hebben jaarlijks 300 reservaties. De expert komt woensdag de schade opmeten. De renovatie hebben we zelf gedaan enkele jaren geleden maar aan deze klus kunnen we natuurlijk niet beginnen. Daarvoor zullen we beroep moeten doen op aannemers. Het is nog koffiedik kijken hoelang onze kleine zaal gesloten zal zijn, maar de ravage is aanzienlijk. Niet alleen het dak moet vervangen worden maar ook enkele muren vertonen grote scheuren en zullen wellicht heropgebouwd moeten worden.”

Hart van de gemeenschap

Schepen Hugo Maes (CD&V) kwam dinsdag poolshoogte nemen. “Omdat het om een gebouw gaat van de vzw Parochiale Werken kunnen we natuurlijk weinig doen maar we bekijken wel of we de getroffen verenigingen hulp nodig hebben. Okra, die hier als eerste een activiteit had gepland, kan intussen terecht in een landbouwloods en we hebben al materiaal zoals tafels en stoelen kunnen huren. Hopelijk kunnen verenigingen hier snel opnieuw terecht want de zaal is enorm belangrijk voor het dorp. Het is het hart van de gemeenschap.”