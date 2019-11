‘Natuurlijk overlijden’ van 39-jarige man blijkt na autopsie toch verdacht, gerechtelijke politie start onderzoek Kristof Pieters

16 november 2019

12u52 46 Temse De 39-jarige man die vrijdagochtend levenloos achter zijn stuur lag in de Grote Dweersstraat in Temse, is mogelijk dan toch geen natuurlijke dood te zijn gestorven. Dat blijkt uit de autopsie van het slachtoffer. Er zijn verwondingen aangetroffen die niet overeenstemmen met het ongeval waarbij hij betrokken was. De federale gerechtelijke politie is met een onderzoek gestart.

De 39-jarige Jakub M. was vrijdagochtend rond 5 uur thuis vertrokken naar zijn werk maar amper 200 meter van zijn woning week de auto plots af van de rijbaan en crashte die in een voortuin. Buurtbewoners probeerden de man nog te reanimeren maar er kon geen hulp meer baten. Aanvankelijk wezen alle sporen erop dat de man onwel was geworden en een natuurlijke dood stierf. Vrijdagavond werden bij een autopsie echter verwondingen gevonden die niet overeenstemmen met het ongeval. De auto was weliswaar in een voortuin tot stilstand gekomen maar was niet zo zwaar beschadigd. Vooral een verwonding aan de achterzijde van het hoofd van de man, blijkt verdacht.

Wat er dan precies wel is gebeurd, blijft voorlopig een raadsel. Een mogelijke piste is dat Jakub M. een verwonding opliep in zijn woning of vlak voor zijn deur en vervolgens in zijn wagen is gestapt en 200 meter verder is bezweken. De politie liet vrijdagavond laat in allerijl de wagen, een zwarte BMW, in beslag nemen bij het carrosseriebedrijf waar het voertuig intussen was beland. Intussen werd ook het labo en een afstappingsteam ter plaatse gestuurd naar de woning van de man.

Het slachtoffer woonde er samen met zijn echtgenote, die acht maand zwanger is, en een dochtertje van twee jaar. Zowel Jakub M. als zijn vrouw zijn afkomstig van Polen. Het koppel huurde sinds enkele jaren een woning in de Grote Dweersstraat. De man was aan de slag voor een transportbedrijf aan de Noorderlaan in Antwerpen. Collega’s omschrijven hem als een harde werker.

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Zolang er geen duidelijkheid is over de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden, worden alle pistes onderzocht", zegt woordvoerster An Schoonjans.