“Mensen willen flexibeler werken en de files vermijden”: Regus opent nieuw business center met flexibele werkplekken in TTS-zone Joris Vergauwen

19 december 2019

14u41 0 Temse Flexwerkaanbieder Regus heeft een nieuw business center in de TTS-zone in Temse geopend. Daar is maar liefst 2.268 m² aan coworkingplekken, kantoren en vergaderzalen die per uur, per dag, per week of permanent gehuurd kunnen worden. “Ideaal voor de vele start-ups in de regio, bedrijven en flexwerkers die de files naar Antwerpen willen vermijden of dichter bij huis willen werken”, klinkt het.

Het is de tweede plek van Regus in het Waasland, na het ‘express center’ aan het station van Sint-Niklaas. Het nieuwe business center bevindt zich in de Luxemburgstraat, in het gebouw waar tot voor kort het bedrijf Neckermann was gevestigd. Verspreid over twee verdiepingen is er in totaal 2.268 m² ruimte om aan de slag te gaan. Deze flexibele werkpleklocatie bevindt zich in het TTS-bedrijventerrein, vlakbij de E17 en de N16. Vanuit het business center zie je de E17, waar in de spitsuren en bij calamiteiten het verkeer vaak traag voorbij schuifelt. “Het is niet toevallig dat we op deze plek ons nieuw business center openen. Hier zijn enorm veel bedrijven actief, net als er in deze regio ook veel start-ups en zelfstandigen zijn. We leven in een snel veranderende wereld, waarbij mensen veel meer flexibiliteit willen. En mobiliteit is vandaag óók een grote bezorgdheid. Dichter bij huis kunnen werken en de files vermijden: steeds meer mensen zijn daarmee bezig. Rond Antwerpen zit de vraag naar flexibele werkoplossingen daarom stevig in de lift. Dan bieden wij hier heel mooie werkplekken aan, volledig ingericht, waar alles klaarstaat om meteen aan de slag te gaan”, schetst William Willems, directeur van Regus België.

Bedrijven

In Temse zijn er 56 kantoren, drie vergaderzalen en 355 coworking- en werkplekken. Die kunnen voor een korte of lange termijn worden gehuurd. “Al vanaf 75 euro per maand heb je hier een werkplek. Niet alleen voor flexwerkers is het interessant. Ook voor bedrijven kan dit een oplossing zijn. Door alleen de kantoorruimte te huren die ze effectief nodig hebben, kunnen bedrijven tot 60 procent besparen op hun vastgoedkosten. Ze kunnen ook makkelijk hun kantoor laten meegroeien met hun bedrijf doordat ze snel ruimte bij kunnen huren.”

Ook studenten kunnen in Temse terecht om te blokken, nog tot 31 januari.

Het Regus Temse Center bevindt zich aan de Luxemburgstraat 20. Info: Regus Temse