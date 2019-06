‘Hoogtij’ in Temse: feest op en rond de Schelde JVS

11 juni 2019

10u44 0 Temse Op zondag 16 juni viert Temse mee ‘Hoogtij’, een feest in 22 gemeenten in de Scheldevallei.

Tijdens Hoogtij kan je al varend, fietsend en wandelend de vele troeven van de Scheldevallei ontdekken. 22 gemeenten langs Schelde, Durme en Rupel schotelen daarom een feestmenu voor met meer dan 60 activiteiten. Hoogtij is een initiatief van het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Rivierpark Scheldevallei en gemeenten en verenigingen tussen Antwerpen en Gent. Het evenement is de opvolger van de vroegere Scheldehappening.

Op zondag 16 juni zijn er ook in Temse heel wat activiteiten. In het toeristisch infokantoor in het gemeentehuis is tussen 10 en 16 uur alle info te verkrijgen.

Op het marktplein van Temse is er ‘Festumma’, een sfeervol marktevenement met verrassende lokale én internationale streekproducten en -gerechtjes. Festumma vindt plaats op 14, 15 en 16 juni. (www.sfeermarkt-festumma.com)

Pasar Temse organiseert zondag ‘Fietsen door de Scheldevallei’, een tocht van 27 kilometer over dijken en landelijke wegen. Vertrekken gebeurt om 13.30 uur aan het infopunt op de Markt van Temse, deelnemen kost 1 euro.

Op De Zaat houdt erfgoedvereniging Op Stoapel een wandeling over de vroegere site van de Boelwerf, met een expo in AC De Zaat.

Er is de theatervoorstelling ‘Scalluvia’ van het theatergezelschap CODE vzw. Zij spelen hun stuk drie keer: de eerste voorstelling vindt plaats tijdens de boottocht van Rivertours met vertrek om 9 uur, de tweede en derde voorstelling om 13 en 16 uur in AC De Zaat, na de Boelwerfwandeling van Op Stoapel. De toegang is gratis.

De hele zondag lang zijn er ook boottochten van Rivertours, tussen de Wilfordkaai en Sint-Amands.

In het Natuurhuis in Steendorp organiseert Natuurpunt Scousele tijdens Hoogtij een interactieve expo over ‘Het leven in en rond de Schelde’, tussen 14 en 18 uur.

Bij Ski- en Bootclub De Durme aan de Burgemeester Siegfried Buytaertdreef in Tielrode kan iedereen genieten van een initiatie waterski of wakeboard, een tochtje met een jetski of varen met een slider achter een speedboot. Op de oever kunnen kinderen ook gratis deelnemen aan allerlei leuke spelletjes.

Huis van het Kind Temse organiseert dan weer een leuke wandelzoektocht voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, langs de Durme rond de Tielroodse paardenpolder, met vertrek vanaf De Woonboot in de Antwerpse Steenweg 9 in Tielrode, tussen 13.30 en 16 uur.

En tot slot speelt de New Orleans Train Jazz Band op de Wilfordkaai, tussen 14 en 17.30 uur, ter hoogte van de aanlegsteiger.

Info: dienst Toerisme, Markt 1 in Temse, 03/710.12.00, www.hoogtijscheldevallei.be