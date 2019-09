“Hier worden grote zakken naar buiten gedragen en in wagens met buitenlandse nummerplaten geladen”: 1.000 cannabisplantjes ontdekt dankzij alerte buren Kristof Pieters

02 september 2019

17u47 0 Temse In een grote rijwoning op de Antwerpse Steenweg in Tielrode is maandag een professionele cannabisplantage aangetroffen. Er werden een duizendtal plantjes buiten gehaald. Een vrouw die in het pand aanwezig was, werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. De politie viel binnen na een tip van alerte buren.

Vermoedelijk was de plantage al een tijdje in gebruik want buurtbewoners zagen geregeld hoe er grote zakken naar buiten werden gedragen en in auto’s met buitenlandse nummerplaten werden geladen. “En dat gebeurde allerminst stiekem want soms was het gewoon op klaarlichte dag dat ze zakken naar buiten haalden”, getuigen buren. “We vonden het ook al vreemd dat de rolluiken altijd naar beneden waren. Bij de recente hittegolf zou dat nog te verklaren zijn maar ook aan de achterzijde waren de ramen dichtgemaakt en afgeplakt. We wisten al een tijdje dat er vreemde zaken gebeurden in de woning. We konden trouwens de cannabisgeur gewoon ruiken.”

De politie viel maandag binnen en trof op de bovenverdiepingen een professionele cannabisplantage aan met een duizendtal plantjes. Volgens de eerste vaststellingen waren er al oogsten gebeurd. Er is voorlopig één vrouw opgepakt die in de woning aanwezig was. Ze werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. De politie is nog op zoek naar de rest van de bende. In het belang van het onderzoek wil men voorlopig geen verdere commentaar kwijt. Maandagmiddag werd de plantage ontmanteld door de civiele bescherming. Alle planten werden meegenomen om vernietigd te worden. De woning waarin de plantage zich bevond, werd sinds een tweetal jaar verhuurd. Volgens buren aan buitenlanders. Ze zagen vooral auto’s met Nederlandse nummerplaten halt houden voor de deur.