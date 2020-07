“De schrik zit erin”: voorbije vier dagen zestien besmette inwoners in Temse Joris Vergauwen

18 juli 2020

17u39 79 Temse Bezorgdheid in Temse, waar er een lichte heropflakkering is van het aantal besmettingen. De voorbije vier dagen zijn er in totaal zestien nieuwe besmettingen. De huisartsen en de gemeente werken samen om de situatie onder controle te houden.

Temse is één van de gemeenten waar de voorbije dagen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Het gaat in totaal om zestien besmettingen de voorbije vier dagen. Er zijn twee plaatsen waar de nieuwe besmettingsconcentraties zijn vastgesteld, waarvan één bij een gezin in het centrum. De patiënten kwamen terecht bij twee dokterspraktijken. In de ene dokterspraktijk ging het meteen om negen besmette personen. “Wij waren zaterdagmiddag verrast dat Temse werd genoemd door de virologen. We waren niet ernstiger gealarmeerd dan in andere gemeenten. Maar voor de virologen zullen de twee besmettingsconcentraties toch opvallend genoeg zijn om de nodige voorzichtigheid in te bouwen. We volgen het met de huisartsen nu van heel nabij op”, aldus waarnemend burgemeester Wim Van Rossen (Open Vld).

We moeten korter op de bal kunnen spelen, want het zou wel eens een rampscenario kunnen worden Huisartsenkoepel

Volgens Yves Rosiers, voorzitter van de huisartsenkring van Temse, is de situatie nog onder controle, maar is extra waakzaamheid geboden. “Op dit moment valt het nog goed mee. We kijken naar de relatieve cijfers, dus volgens de grootte van onze gemeente van 30.000 inwoners. Maar er kan niet ontkend worden dat er een toename is van het aantal besmettingen en dat wij die willen monitoren. Dat is het allerbelangrijkste”, stelt hij.

De huisartsen in Temse hopen zo snel mogelijk, samen met de huisartsenkoepel Waasland, over de juiste cijfers te beschikken om de situatie correct in te schatten voor de gemeente én de regio. “We moeten korter op de bal kunnen spelen, want het zou wel een rampscenario kunnen worden, potentieel.”

Quarantaine

Samen met het gemeentebestuur werken de lokale huisartsen in Temse nu een eerstelijnsaanpak uit, zowel medisch als administratief. “We willen klaar staan om het op te vangen. We zijn ons volop aan het organiseren. We staan nu aan het begin van die stijging en we moeten voorbereid zijn. ‘Better safe than sorry’”, aldus huisarts Rosiers. “Samen met de gemeente gaan we nu na waar de besmettingen precies zijn gelokaliseerd, waar die mensen zich bevinden, met inachtname van de privacy. We moeten natuurlijk een zicht krijgen op het geheel. Als huisarts zijn we perfect geplaatst om dat te doen, ook omdat het op dit moment nog om een heel beheersbaar aantal gaat. Wij leggen hen dan de nodige maatregelen op, zoals quarantaine. Maar nogmaals, op dit moment is alles onder controle en dat wensen we natuurlijk zo te houden.”

Mondmaskers

De gemeente verspreidt dit weekend nog een mededeling aan de inwoners. “We krijgen al heel wat bezorgde telefoontjes. We zullen de inwoners oproepen om mondmaskers te dragen, ook op plaatsen waar dat niet verplicht is, en om de hygiëne- en afstandsvoorschriften extra nauwgezet te volgen. Op dit moment is het nog niet nodig om lokaal strengere maatregelen te nemen, op vlak van evenementen in augustus bijvoorbeeld, maar als dat nodig blijkt, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus waarnemend burgemeester Wim Van Rossen. “Laat ons hopen dat het meevalt, maar de schrik zit er wel in dat het zou kunnen tegenvallen.”